في اليوم العالمي لـ الصحة.. عادات صحية خاطئة تجنبها

يصادف اليوم 7 إبريل اليوم العالمي لـ الصحة وذلك بغرض التوعية و الإبتعاد عن العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على الصحة بالسلب مما يؤدي أيضا إلي الإصابة بعدة أمراض.

قد تؤدي بعض الأشياء التي تفعلها يوميًا إلى تدهور الصحة، لذا نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز العادات الخاطئة التي تؤثر على الصحة.

- عدم شرب ما يكفي من الماء

تشكل المياه 60 في المائة من أجسامنا ، لذا فليس من المستغرب أن تفيد مياه الشرب صحة الجسم بشكل عام، يساعد البقاء رطبًا في الحفاظ على ذاكرتك حادة ، واستقرار مزاجك ، ويسمح لعضلاتك ومفاصلك بالعمل بشكل أفضل ويساعد على إزالة السموم من جسمك عبر كليتيك.

إذن ، ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها؟ يقول معهد الطب إن الرجال البالغين يحتاجون إلى حوالي 13 كوبًا يوميًا من السوائل ؛ تحتاج النساء البالغات إلى حوالي 9. (تحصل على حوالي 2 1/2 كوب إضافي من السوائل من الأطعمة.) ولكن نظرًا لأن حجمًا واحدًا لا يناسب الجميع ، فإن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تحصل على كمية كافية من الماء هي مراقبة لون البول. : إذا كان لونه أصفر فاتح فهذا يعني أنك تشرب كمية كافية.

-الأكل في وقت متأخر من الليل

هناك عدة أسباب تجعلك تفكر في نقل العشاء مبكرًا بساعة، يعتقد الباحثون أن الفاصل الزمني الأطول بين الوجبات يسمح للجسم بمعالجة الطعام بشكل أكثر كفاءة. هناك بعض الأبحاث حول الصيام المتقطع (حيث توزع بين وجباتك وتناول الطعام في نافذة أقصر) ، مما يشير إلى أنه قد يساعد في إنقاص الوزن.

سبب آخر هو أنك قد تنام بشكل أفضل: وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يمكن أن تسبب الوجبات في وقت متأخر من الليل عسر الهضم الذي يتعارض مع النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يأكل معظمنا الجزر والتفاح في وقت متأخر من الليل - فنحن نتناول الأطعمة الخفيفة التي ليست بالضرورة الخيارات الصحية.

-عدم الحصول على ما يكفي من التمرين

للنشاط البدني الكثير والكثير من الفوائد الصحية ، لا يقتصر الأمر على الحفاظ على مظهرك وشعورًا رائعًا ، ولكن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن وتعزيز طاقتك، يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام أيضًا على العيش لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمارين الرياضية تحافظ على صحة قلبك ؛ يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع الأمراض المزمنة ، مثل سرطان الثدي وبعض الأشكال العدوانية لسرطان البروستاتا ؛ يحسن تدفق الدم إلى عقلك ، مما يبقيك حادًا ؛ ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

يجب أن يستهدف البالغون 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة ، مثل المشي السريع ، كل أسبوع ، بالإضافة إلى يومين أو أكثر من نشاط تقوية العضلات أو 75 دقيقة من النشاط القوي ويومين أو أكثر من تدريب المقاومة.

-قلة النوم

تظهر الأبحاث أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر على عدد كبير من الأشياء: يمكن أن يضر بجهاز المناعة لديك ، وقدرتك على اتخاذ القرارات (أنت أيضًا أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء) وصحة قلبك، قد يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة الاكتئاب ويجعل من الصعب عليك فقدان الوزن إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا - وعلى الأرجح ستستسلم لهذا الإغراء اللطيف غدًا.

اهدف إلى الحصول على حوالي 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة ، على الرغم من عدم وجود رقم سحري ، كما تقول مؤسسة النوم الوطنية ، لذا استمع إلى جسمك وحاول الحصول على قسط النوم الذي يحتاجه جسمك ليعمل في أفضل حالاته.

-تناول الكثير من الملح

يأكل الأمريكيون ، في المتوسط ، حوالي 1،000 مجم من الملح كل يوم أكثر مما ينبغي، من أسهل الطرق لتقليل تناول الصوديوم هو الطهي في المنزل باستخدام المكونات الطازجة، تميل أطعمة المطاعم والأطعمة المصنعة إلى أن تكون عالية جدًا في الصوديوم، لتقليل تناول الصوديوم بشكل أكبر حاول تعزيز نكهة الطعام المطبوخ في المنزل بالأعشاب والتوابل بدلاً من الملح.

المصدر: eatingwell