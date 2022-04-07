أخبار التوك شو.. أحمد موسى: في 1995 نشرت بالأهرام تفاصيل أول محاكمة عسكرية لأعضاء الإرشاد.. والأرصاد توجه رسالة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

المحلات خالية من الزبائن بـ بلجيكا لـ غلاء الأسعار | فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه طالب مراسل صدى البلد فى بلجيكا مجدي يوسف، بتصوير فيديو من المحلات، و التى ظهرت خالية من المواطنين، و الأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي.

وكشف أحمد موسي، أن ألمانيا التي يعد اقتصادها الرابع عالميًا والأول أوروبيًا، وناتجها المحلي 4 تريليون دولار؛ أصبحت تواجه أزمة بسبب غلاء الأسعار.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: أن هناك نقصًا في بعض السلع في ألمانيا «تدخل السوبر ماركت يقولك تشتري زجاجة زيت واحدة»، وكذلك بلجيكا التي تملك ناتجًا محليًا يقدر بنصف تريليون دولار.

أحمد موسى: القادم سيكون صعبا على العالم





قال الإعلامي أحمد موسى، إن القادم سيكون صعبا على العالم، مؤكدًا أن إسبانيا تعانى من تضخم، و المصانع فى إيطاليا تتوقف بسبب نقص الطاقة، وارتفاع الأسعار.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد": أسعار المواد الغذائية، وكل شيء ارتفعت، والعالم فى أزمات كبيرة".

أحمد موسى: لم ولن يكون هناك توافق بين القوات المسلحة والجماعة الإرهابية





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم ولن يكون هناك توافق بين القوات المسلحة، والجماعة الإرهابية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: المجرم الإرهابي الخطير، خيرت الشاطر كان يقول إن هناك ثأرا مع القوات المسلحة".

ولفت إلى أن مسلسل الاختيار3 عرض التسريب، الذى تحدث فيه الشاطر عن الأشياء الموجودة فى قلبهم عن القوات المسلحة.

انخفاض الحرارة 7 درجات.. الأرصاد تنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس الفترة المقبلة





كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقال إن البلاد فى هذه الفترة تشهد حالة من الارتفاع فى درجات الحرارة، وعلى المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن فصل الربيع بدأ بكتل هوائية، الساخنة، ولكن خلال الساعات المقبل سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وكشف أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت فى بيانها أن الأسبوع الأول من رمضان سيشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.

انتوا بترموا أطفالكم.. شيرين رضا: في أفكار لازم تتنسف من حياتنا |فيديو





أكدت الفنانة شيرين رضا، أن 70% من الراجل والسيدات في مصر غير مؤهلين للزواج ولديهم عادات سيئة متوارثة من أجيال بعيدة، قائلة: "مش كل الناس مؤهلة للخلفة وفي ناس بترمي أطفالها ودول ميستهلوش الأطفال و70% من الستات والرجالة مش مؤهلة يخلفوا".

وأوضحت الفنانة شيرين رضا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن معظم السيدات تلجأ إلى الأنجاب من أجل ربط الرجل والرجل يريد من يحمل اسمه فقط، مضيفة: "الست بتخلف عشان تربط الراجل والراجل عشان اللي يشيل اسمه، وفي عادات متخلفة بتتقال وفى أزمة وعي".

رعب غادة عادل مع رامز في مواجهة تمساح موفي ستار|فيديو





حلت الفنانة غادة عادل ، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

ودخلت الفنانة غادة عادل، في حالة رعب وصراخ شديد، مع بداية أحداث المقلب وسط الصحراء.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

رحاب الجمل: مش سعيدة بمشاركتي في بنت من دار السلام





قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها لا تشعر بالسعادة بعد مشاركتها في فيلم " بنت من دار السلام "، مضيفة:" في البداية وافقت على فيلم قصير وفجأة تحول الفيلم لـ فيلم كبير وبدأ يأخذ خطوط أخرى لا أوافق عليها".

وتابعت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور "، :" قلت للمخرج انا خايفة عليك أن الفيلم يسيء للإسلام ".

علي جمعة: الإسلام دين طهارة ونظافة وجمال





قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله يحب المتطهرين، موضحًا أن هذا الأمر يمثل طهارة نفسية و معنوية، وفى نفس الوقت طاعة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الله أمرنا بالوضوء والاغتسال، و ببديل من التيمم، وأن الله جعل الأرض طهوره.



الصحة العالمية تحذر.. أمجد الحداد: جائحة كورونا لم تنته





قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك دولا بالعالم تشهد ارتفاعا كبيرا فى إصابات فيروس كورونا، موضحًا أن الأشخاص التى تقول إن جائحة كورونا قد انتهت أمر غير صحيح.



وأضاف أمجد الحداد، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن منظمة الصحة العالمية وجهت تحذيرات من المتحورات الجديدة لـ فيروس كورونا، و بالفعل هناك دول الآن تعاني.



وأشار إلى أن كورونا لم ينته عالميًا، ولكن هناك استقرار فى مصر، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.