أحمد موسى: لم ولن يكون هناك توافق بين القوات المسلحة والجماعة الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم ولن يكون هناك توافق بين القوات المسلحة، والجماعة الإرهابية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: المجرم الإرهابي الخطير، خيرت الشاطر كان يقول إن هناك ثأرا مع القوات المسلحة".

ولفت إلى أن مسلسل الاختيار3 عرض التسريب، الذى تحدث فيه الشاطر عن الأشياء الموجودة فى قلبهم عن القوات المسلحة.

وأشار إلى أن " أى اخوانى يدافع عن أى شخص، يجب أن يتم وضع علامة استفهام عليه".

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل لمصلحتها فقط وليس من أجل الوطن.