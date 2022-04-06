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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اكتشاف مخاطرها .. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟

صدى البلد

صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شوكولاتة كيندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الاعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الاصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل الى ٦٣ حالة تسمم فى بريطانيا يستعرض الجهاز مخاطر هذا النوع من الشوكولاتة .. 

 مخاطر شوكولاته كيندر علي الاطفال

تسبب كيندر العديد من الامراض منها السالمونيلا وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى.

بينما يتم حل معظم الحالات في غضون أيام قليلة ، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى ، خاصة عند الصغار جدًا والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

 ونصح المستهلكين بعدم تناول أي من شوكولاته كيندر في تحذير هيئة الخدمات المالية لتجنب خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا.  

ودعت هيئة مراقبة الأغذية الألمانية إلى سحب ألواح شوكولاتة كيندر ، بالإضافة إلى أطعمة أخرى ، بعد أن وجدت الاختبارات أنها تحتوي على مستويات خطيرة لما وُصف بأنه "مواد مسرطنة محتملة".

قالت Foodwatch إن الهيدروكربونات العطرية للزيوت المعدنية (MOAHs) ، والتي يتم إنشاؤها عند تكرير الزيت ، تم العثور عليها في المنتجات. 

كيندر شيكولاته كيندر أسباب السالمونيلا أعراض السالمونيلا ​​​​​​​health Food

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