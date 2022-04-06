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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بنزيما يتصدر ترند تويتر بعد تسجيل هاترك أمام تشيلسي .. شاهد

صدى البلد

تصدر كريم بنزيما ، لاعب ريال مريد ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تسجيله هاترك ، لتحقيق انتصار هام وعريض على تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ بنزيما ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

واستطاع الفرنسي كريم بنزيما افتتاح التسجيل لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 21 بضربة رأسية مميزة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فينسيوس جونيور من الجهة اليسرى.

بنزيما عاد ليتألق من جديد بإضافته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24، بضربة رأسية أخرى، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكا مودريتش من الجهة اليمنى.

لاعبو تشيلسي كثفوا محاولاتهم لهز شباك ريال مدريد، ونجحوا في ذلك عن طريق الألماني كاي هافرتز في الدقيقة 40 بتسديدة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من جورجينيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، لم ينتظر كريم بنزيما سوى بضع ثوان، ليسجل الهدف الثالث لريال مدريد موقعًا على الهاتريك الخاص به، مستغلًا خطأ فادحا من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى البلوز.

استمر لاعبو تشيلسي في محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 50، لكن كورتوا تصدى لتسديدة أزبيلكويتا القوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 69، غيرت تمريرة ماونت من اليسار اتجاهها لتصل للبديل روميلو لوكاكو، ليسدد الكرة برأسه في غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ريال مدريد، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى كورتوا.

وسدد ماسون ماونت تسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة كورتوا في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 84، أطلق ريس جيمس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.

حافظ لاعبو ريال مدريد على النتيجة، لينهوا اللقاء لصالحهم قبل أقل من أسبوع على لقاء الإياب على ملعبهم في إسبانيا.

دوري ابطال أوروبا تشيلسي كريم بنزيما مودريتش فينسيوس جونيور هافرتز ريال مدريد

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