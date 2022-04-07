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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بليزر وردي.. هدي الإتربي تبرز جمالها في شوارع ميلانو

هدي الإتربي
هدي الإتربي

نشرت الفنانة هدي الإتربي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هدي الإتربي في الصور مرتدية بليزر باللون الوردي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب خفيف ورقيق.

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يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.
كانت آخر أعمال الفنانة هدى الأتربى السينمائية فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

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