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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة جديدة في الخلاف بين أذربيجان وأرمينيا

الحدود بين أرمينيا
الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع أذربيجان على تشكيل لجنة مشتركة بحلول نهاية أبريل للبت في مسألة الحدود بين البلدين.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تشجيع بلاده لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وسط مؤشرات على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الجانبان في إقليم ناجورنو قره باغ عام 2020.


جاء ذلك، وفقا لما أوردته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، تحدث فيهما بلينكن مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.


ودعا وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتجددة.


وأكد خلال اتصاله مع الجانبين أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، من خلال الانخراط على المستوى الثنائي ومع الشركاء ذوي التفكير المماثل، وكذلك من خلال دور أمريكا كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمساعدة الدولتين على إيجاد سلام شامل طويل الأجل".

وزير الخارجية الامريكي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اذربيجان أرمينيا

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