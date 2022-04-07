مصيلحي: أرفض التعليق على ضم أنس أسامة.. ورحيل مرعي للزمالك غير صحيح



رفض محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعليق على ما يثار بشأن التوقيع مع أنس أسامة لاعب نادي الزمالك لكرة السلة.



وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أرفض التعليق على ما يثار بشأن توقيع أنس أسامة لاعب الزمالك لنادي الاتحاد السكندري".



وتابع "ارجوكم لن أعلق على هذا الأمر، بطولة الدوري مازالت في الملعب والموسم لم ينتهي حتى الآن للحديث عن الانتقالات".



وأضاف بشأن ما يثار عن رحيل أحمد مرعي مدرب سلة الاتحاد لتدريب الزمالك "أحمد مرعي مدرب السلة أكد لي عدم صحة توقيعه لنادي الزمالك".

مختتمًا "مرعي تحدث معي منذ يومين وقال لي هناك أمران، أولهما رمضان كريم، وثانيهما أنني لم أوقع لأي نادي كما يُثار".