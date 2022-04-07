مصيلحي: حسام عاشور لم يقدم أي شيء للاتحاد.. وعلاقتنا به انتهت تماما



أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن العلاقة مع حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق انتهت تمامًا.



وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حسام عاشور لم ير من الاتحاد السكندري "إلا كل خير".



وتابع "رؤية الجهاز الفني السابق للاتحاد كانت تقليل قيمة عقد حسام عاشور ولكن هذا لم يتم".



وأضاف "قرار تقديم شكوى ضد الاتحاد السكندري حق لحسام عاشور بالتأكيد ومن حقنا منعه من نزول التدريبات".



واختتم مصيلحي تصريحاته "حسام عاشور لم يقدم أي شيء للاتحاد السكندري على مدار موسم ونصف مع الفريق منذ انتقاله من الأهلي".