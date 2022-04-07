ذكرى رحيلها.. قصة وفاة ناهد شريف بعد صراع مع السرطان.. ووصيتها الأخيرة

يحل اليوم الخميس 7 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، التي ولدت في 1 يناير عام 1942 بمحافظة بني سويف، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1981، عن عمر يناهز 39 عامًا.

اشتهرت ناهد شريف، بتقديم أدوار الإغراء والإثارة على مدار مشوارها الفني القصير والذي انتهي عام 1981 عن عمر ناهز الـ 39 عاما، حيث قدمت خلال مشوارها أعمالا فنية جريئة وصلت لقمتها.

فيلم ذئاب لا تأكل اللحم

ويعد فيلم " ذئاب لا تأكل اللحم" الذي قامت ببطولته ناهد شريف، عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وقد شاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي، أشهر أفلامها وأجرأها، إذ ظهرت عارية فيه.

وتم منع هذا الفيلم من العرض، فقد صنف من الأفلام الإباحية، حيث ظهرت فيه ناهد شريف عارية تماما، الأمر الذي طرح العديد من الجدل والتساؤلات حول أسباب موافقتها بالظهور على هذا النحو.

زيجات ناهد شريف

وتزوجت ناهد شريف مدنيًا من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا، وانتقلت معه للعيش في العاصمة الإنجليزية لندن.

مرض ناهد شريف

وقد داهمت ناهد شريف آلام فظيعة ونزيف، ليخبرها الأطباء أنها مريضة بسرطان الغدد، فلجأت إلى طليقها كمال الشناوي لمساعدتها، الذي اقتحم بدوره مكتب رئيس مجلس الوزراء، وطلب منه أن يسفرها إلى لندن على نفقة الدولة للعلاج، وبالفعل تم الموافقة على طلبه.

وقبل وفاتها بيوم واحد، أجرت ناهد شريف "عملية بذل"، لسحب كمية المياه الكبيرة التي تراكمت في منطقة البطن، وتسببت لها في آلام قوية.

وفاة ناهد شريف

وفي أبريل 1981، رحلت ناهد شريف، في الثلاثينيات من عمرها، بعد مسيرة فنية قدمت خلالها ما يقارب الـ 90 فيلما، منها "ومضى قطار العمر" و"البحث عن المتاعب" و"إخواته البنات" و"انتبهوا أيها السادة"، وبكى كمال الشناوي بشدة على فقدانها، وعلى رحيل أشهر نجمة إغراء في فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وصية ناهد شريف

كانت الفنانة نادية لطفي​ وكمال الشناوي، هما آخر من زارا ناهد شريف قبل رحيلها بيومين، والتي أوصتهما بإجراء جنازة في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل.