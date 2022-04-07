عصام عبد الفتاح يهدد حكام الفيديو بالاستبعاد لنهاية الموسم



كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل تحذير عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، جميع الحكام الذين يشغلون تقنية الفيديو.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حذر جميع الحكام الذين يشغلون مهمة حكم الفيديو في المباريات المقبلة في الدوري، بالاستبعاد لنهاية الموسم حالة تكرار الأخطاء أو التباطؤ في اتخاذ القرارات.



وأضاف شبانة، " وطالب عبد الفتاح من الحكام بضرورة الاستفادة من الدورة التي نظمتها لجنة الحكام براعية اتحاد الكرة وأحضرت فيها "مايك فان دير روست" مسئول تقنية الفيديو فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وأفضل محاضر فى العالم فى تقنية الـvar".



واختتم شبانة:"عبد الفتاح أكد في جلسة عاصفة مع الحكام أن خطة تطوير المنظومة التحكيمية تبدأ من تطوير تقنية الفيديو واستخدامها بشكل يحافظ على العدالة بين الفريق ولا يقتل "ريتم" المباريات في نفس الوقت".