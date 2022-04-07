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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات مفتوحة مع المواطنين بالغردقة وسفاجا للاستماع إلى شكاواهم

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن عقد لقاء المواطنين في تمام العاشرة صباحا، مع اللواء إيهاب رأفت، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

كذلك سيتم عقد لقاء للمواطنين مع اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، وذلك بمقر المجلس
بناءً على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتحديد يوم معين لعقد لقاء المواطنين مع رؤساء المدن لتذليل جميع المعوقات وإيجاد الطرق المناسبة لحل مشاكل وطلبات المواطنين.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر؛ أن مهمة خدمة المواطنين تحتل المرتبة الأولى والأساسية من مهام عملي كمحافظ للبحر الأحمر. 

جاء ذلك خلال لقائه الأول مع عدد من مواطني المحافظة من مختلف المدن، للاستماع إلى شكاواهم وبحث المشكلات الخاصة بهم، بحضور العميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسن بدوي، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالديوان.

كما شدد  حنفي على عقد لقاءات مع المواطنين بكل مدينة بصفة دورية مرتين شهريا، والاستماع للأهالي وحل جميع المشكلات التي يجوز البت فيها داخل المدن وما يصعب حله من خلال رئيس المدينة يتم رفعه للمحافظ.

 

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