صحة الشرقية تناقش احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية

عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة بالوزارة، و الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، و الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الوقائي بها، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية والتعليمية والتأمين الصحي والنفسية بمحافظة الشرقية.

وذلك في حضور رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم بقطاع الطب الوقائي، وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ووكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري العموم، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك امس بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي، لمناقشة تقارير المرور الإشرافية من وزارة الصحة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة ٣ أيام متتالية، لتقييم أداء العمل بها، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

تناول الإجتماع مناقشة تقارير مرور اللجان الإشرافية من قطاع الشئون الوقائية، وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، علي الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي والمواطنين، والأعمال الوقائية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومستشفيات الصحة بالمحافظة، والتي تضمنت احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومعدلات استهلاكها، وصرف الأدوية خلال الفترات المسائية بالمستشفيات، والرواكد، والتسجيل الطبي، والتطعيمات الروتينية، وميكنة الطعوم، والأمراض المشتركة، وأعمال صحة البيئة والصرف الصحي، ومدى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالأقسام الطبية، ومناقشة تطوير الخدمات الطبية والخدمات المعاونة لها.

وناقش رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات أثناء مرور الجهاز الإشرافي، والإجراءات المقترحة لتلاقي السلبيات، ووضع الخطط التصحيحية لها، والمدد الزمنية للانتهاء من تنفيذها، ووجه الدكتور عمرو قنديل بصرف مكافأة تشجيعية لعدد من الفرق الطبية المتميزة بالمستشفيات في الأقسام المختلفة، ومشرفي المديرية عليها، وأيضاً مجازاة بعض الفرق نظراً لرصد بعض السلبيات نتيجة التقصير في أداء عملها، كما وجه الدكتور محمد حسنين بتكثيف أعمال التدريب للفرق الطبية في مختلف المجالات، ووجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع عدد من المراقبين الصحيين بالإدارات الصحية، ونقل بعض الفرق الطبية بالمستشفيات لأماكن أخري لتقصيرهم في أداء عملهم.

وفي نهاية الاجتماع أشاد مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير الإدارة المركزية للطب العلاجي بالجهود المبذولة والتطور الملحوظ بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتحسن أداء الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالشرقية.