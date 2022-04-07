كواليس اختيار رحمة أحمد "مربوحة" لبطولة الكبير أوي 6

كشف الفنان حمزة العيلي كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد التي أدت دور مربوحة في مسلسل “الكبير أوى”، ونشر حمزه بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وكتب "حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد ( مربوحة ) مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة و ميزك بها

بدأت من مسرح الجامعة مع حبيبي صلاح الدالي ثم مع النجم أحمد أمين حتى رأيتها على( المسرح ).



واضاف “كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي چاڤو على مسرح الهناجر بصديقي النجم تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي و محمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة و رشا جابر عندما إنضممت لهذا الفريق الرائع وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد، ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة ”.

وأعرب حمزة" ( الكبير ) هي البداية القوية ولسه لما الخبرة تزيد هنستمتع، هذا هو المسرح منبع المواهب الحقيقية و أكم من الموهوبين والممثلين الرائعين المختبئين داخل المسارح على مستوى الجمهورية، و مؤخراً أدرك صناع الفن تلك الحكمة وعرفوا السر وسعوا ورائه ونقبوا فوجدوا كنوزاً متلئلئة أضائت أعمالهم بالنور ولا يقتصر هذا على الممثلين فقط".



وأضاف"وبالفعل جاء النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي خصيصاً لمشاهدة العرض ولهم كل الشكر والإحترام والتقدير، وهنا تتسلم رحمة الراية من النجمة العظيمة الموهوبة جداً دنيا سمير غانم وتكمل المسيرة"

واستطرد حمزة “هو في إيه ! يكنش عندي ميول صحفية، يلا مبروك يا رحمة وربنا يجعلها فاتحة الخير عليكِ ويعينك على مسؤلية النجومية و يكتبلك النجاح دائماًوسلامي لصاصا الصغير و رمضان كريم وسعيد عليكِ وعلى زوجك و أسرتك”

يذكر أن عبرت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية “مربوحة” في مسلسل “الكبير أوي” رمضان 2022.

وكتبت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “انا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان ..الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت او اتقالتلي ده كرم كبير اوي من ربنا يمكن اكبر من اللي استحقه”.

وتابعت: “عاوزة اقول ٣ نقط.. الأولي وهفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي ان فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد...انا مش حد خالص ...انا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد اني انا اللي هبقى خسرانة”.

واكملت: “الثانية .. بعد توفيق ربنا .. ان فنان زي احمد مكي يدي مساحة لحد يقول حاجة مبتحصلش من اي فنان موجود عالساحة.. الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة انه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب ايده.. مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيا ولا انسانيا”.

واضافت: “المبدع احمد الجندي ميتخيرش عنه... يسيبك تقول..ويعليك..ويركبلك شغل ..وذكي يعرف يطلع ضحك من اي شخصية ويحطها في مكانها الصح .. الثالثة.. ليك انت يا حبيب قلبي..اخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق...صادق في فرحته ..انا مهما حكيت عاللي عملته معايا عشان اوصل اني ابقا في عمل من اهم الاعمال في رمضان مش هكفي فيك كلام....شكرا أحمد أمين الاخ والفنان والانسان انك دايما جنبي احمد امين..احمد مكي..احمد الجندي.. انتو مكسب لاي فنان ولاي شخص وبشكر ربنا دايما ان ربنا كتبلي اني اعرفكو وشكرا لاي حد دعمني حتي لو بكلمة كويسة وبالاخص صلاح الدالي..فنان هياخد حقه كويس جدا ويستاهل اكتر بحبك يا صلوحة.. شكرا لاي حد وقف جنبي واللي اداني ضهره وربنا لاوريك”.