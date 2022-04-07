عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس اختيار رحمة أحمد "مربوحة" لبطولة الكبير أوي 6

صدى البلد

كشف الفنان حمزة العيلي كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد التي أدت دور مربوحة في مسلسل “الكبير أوى”، ونشر حمزه بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

 

وكتب "حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد ( مربوحة )  مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة و ميزك بها 
بدأت من مسرح الجامعة مع حبيبي صلاح الدالي ثم مع النجم أحمد أمين حتى رأيتها على( المسرح ).


واضاف “كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي چاڤو على مسرح الهناجر بصديقي النجم  تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي و محمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة و رشا جابر عندما إنضممت لهذا الفريق الرائع وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد، ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة ”.

 

وأعرب حمزة" ( الكبير ) هي البداية القوية ولسه لما الخبرة تزيد هنستمتع، هذا هو المسرح منبع المواهب الحقيقية و أكم من الموهوبين والممثلين الرائعين المختبئين داخل المسارح على مستوى الجمهورية، و مؤخراً أدرك صناع الفن تلك الحكمة وعرفوا السر وسعوا ورائه ونقبوا فوجدوا كنوزاً متلئلئة أضائت أعمالهم بالنور  ولا يقتصر هذا على الممثلين فقط".
 

السوشيال ميديا.. رحمة أحمد عن "مربوحة": إحساسي بالامتنان وأنا من فانز دنيا سمير غانم.. والزمالك يتصدر تريند تويتر عقب الفوز على بيراميدز

رحمة أحمد عن "مربوحة": إحساسي بالامتنان.. وأنا من فانز دنيا سمير غانم

وأضاف"وبالفعل جاء النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي خصيصاً لمشاهدة العرض ولهم كل الشكر والإحترام والتقدير، وهنا تتسلم رحمة الراية من النجمة العظيمة الموهوبة جداً دنيا سمير غانم وتكمل المسيرة"

واستطرد حمزة “هو في إيه ! يكنش عندي ميول صحفية، يلا مبروك يا رحمة وربنا يجعلها فاتحة الخير عليكِ ويعينك على مسؤلية النجومية و يكتبلك النجاح دائماًوسلامي لصاصا الصغير  و رمضان كريم وسعيد عليكِ وعلى زوجك و أسرتك”

 

يذكر أن عبرت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية “مربوحة” في مسلسل “الكبير أوي” رمضان 2022.

وكتبت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “انا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان ..الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت او اتقالتلي ده كرم كبير اوي من ربنا يمكن اكبر من اللي استحقه”. 

وتابعت: “عاوزة اقول ٣ نقط.. الأولي وهفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي ان فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد...انا مش حد خالص ...انا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد اني انا اللي هبقى خسرانة”. 

واكملت: “الثانية .. بعد توفيق ربنا .. ان فنان زي احمد مكي يدي مساحة لحد يقول  حاجة مبتحصلش من اي فنان موجود عالساحة.. الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة انه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب ايده.. مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيا ولا انسانيا”.

واضافت: “المبدع احمد الجندي ميتخيرش عنه... يسيبك تقول..ويعليك..ويركبلك شغل ..وذكي يعرف يطلع ضحك من اي شخصية ويحطها في مكانها الصح .. الثالثة.. ليك انت يا حبيب قلبي..اخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق...صادق في فرحته ..انا مهما حكيت عاللي عملته معايا عشان اوصل اني ابقا في عمل من اهم الاعمال في رمضان مش هكفي فيك كلام....شكرا أحمد أمين الاخ والفنان والانسان انك دايما جنبي احمد امين..احمد مكي..احمد الجندي.. انتو مكسب لاي فنان ولاي شخص وبشكر ربنا دايما ان ربنا كتبلي اني اعرفكو وشكرا لاي حد دعمني حتي لو بكلمة كويسة وبالاخص صلاح الدالي..فنان هياخد حقه كويس جدا ويستاهل اكتر بحبك يا صلوحة.. شكرا لاي حد وقف جنبي واللي اداني ضهره وربنا لاوريك”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الكرملين يعلق على العقوبات الغربية ضد أفراد عائلتي بوتين ولافروف

الاستثمار العقاري: تباطؤ في مبيعات العقارات حاليا.. وتوقعات بانتعاشة مع استقرار الأسعار

ضياء السيد : من سرب فيديو شيكابالا لازم يتعاقب

المؤبد لـ متهمين اثنين والمشدد لـ 12 في قضية "العائدون من الكويت"

بعد واقعة تهريب المجوهرات.. عقوبات رادعة لمهربي المشغولات الذهبية وفقا للقانون

تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد.. برنامج خطير يغزو هاتفك مباشرة من روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ