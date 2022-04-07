السوشيال ميديا.. رحمة أحمد عن "مربوحة": إحساسي بالامتنان وأنا من فانز دنيا سمير غانم.. والزمالك يتصدر تريند تويتر عقب الفوز على بيراميدز

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
عمرو أديب عن أداء مربوحة في مسلسل الكبير أوي: اديتنا درس مهم
عقب الحلقة 5 من مسلسل "الكبير أوي".. مربوحة تتصدر تريند تويتر
أشرف بن شرقي ينشر صورة عقب فوز الزمالك على بيراميدز.. شاهد
مربوحة.. حمزة العيلي يكشف كواليس اختيار رحمة أحمد لبطولة الكبير أوي
إبراهيم فايق يشيد بأداء أكرم حسني وأحمد مكي في مسلسلات رمضان 2022
بعد عرض الحلقة 6 من مسلسل انحراف.. روجينا: رأيكم في الدكتورة حور
أكرم توفيق ينشر صورا من الملعب.. والمتابعون: ترجع بالسلامة يا أسد
نشوى مصطفى لرحمة أحمد عن دور "مربوحة": كوميديانة هتكمل مسيرة أكابر
رحمة أحمد عن "مربوحة": إحساسي بالامتنان.. وأنا من فانز دنيا سمير غانم
الزمالك يتصدر تريند تويتر عقب الفوز على بيراميدز.. ومغردون: 3 نقاط غالية