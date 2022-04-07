نشوى مصطفى لرحمة أحمد عن دور "مربوحة": كوميديانة هتكمل مسيرة أكابر

علقت الفنانة نشوي مصطفي علي أداء الفنانة رحمة أحمد في دور “مربوحة” في مسلسل “الكبير أوي” رمضان 2022، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت نشوي مصطفي في منشور لها: “رحمة احمد اهلاً وسهلاً بيكى فى عيلة الفن المصرى، كوميديانه حتكمل مسيرة اكابر فن الكوميديا - موهوبة وحضورها طااااغى، وفيه ممثل عظيم - عظيم اوووووى - محظوظة رحمة وامها داعية لها انها تقف قدام نجم كبير اوى فنياً وانسانياً بيحضر لها اللعبة الحلوة علشان هى تجيب جون، احمد مكى انت الكبير اوى بجد”.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مربوحة، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدور الفنانة رحمة أحمد في مسلسل "الكبير أوي" رمضان 2022، وتصدر هاشتاج #مربوحة قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث الكوميدية.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من المسلسل بالعديد من الكوميديا، بعد حفل الزفاف، حيث فاجأت مربوحة الكبير بارتدائها ملابس غريبة لا تصلح للزواج، وحاول الكبير إقناعها بتغيير ملابسها ولكن دون جدوى.

وُلدت الفنانة رحمة أحمد في 8 مايو عام 1994م، وحصلت على بكالوريوس كلية العلوم من جامعة حلوان عام 2017، إلى جانب دراستها في معهد الفنون المسرحية، ونالت جائزة أفضل ممثلة بجامعة حلوان عن عرض «اقتربت النهاية»، للمخرج صلاح الدالي.

حصلت الفنانة الشابة رحمة أحمد أيضًا على جائزة أفضل عرض مسرحي وأفضل ورشة للكتابة.

بدأت الفنانة الشابة رحمة أحمد مشوارها الفني عام 2015، من خلال مشاركتها في مسلسل “أريد رجلاً” بجزئيه الأول والثاني، الذي كان من بطولة الفنان إياد نصار وأحمد عبد العزيز وندى بسيوني.

شاركت أيضًا رحمة أحمد في مسلسل «ليه لأ»، مع الفنانة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، ومحمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، كما شاركت في مسلسل “قصر النيل” مع الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي.