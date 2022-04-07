عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف بن شرقي ينشر صورة عقب فوز الزمالك على بيراميدز.. شاهد

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

نشر أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، صورة له من مباراة الزمالك وبيراميدز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “عملت ماتش هايل يابنى - عودااا حميدااا بالتوفيق دايما”.

شبانة: زيزو لم يأخذ مستحقاته مع الزمالك منذ 7 أشهر.. والأهلي يترقب

نقطة تحول هذا الموسم.. تعليق ميدو بعد فوز الزمالك على بيراميدز| شاهد

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجميع شاهد مباراة قوية اليوم بين فريقه وبيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "لم أواجه بيراميدز من قبل وهو فريق جديد وقوي، وشاهدنا مباراة قوية من فريقين متميزين، وخضنا المباراة على ملعب جيد ولكن بدون جماهير".
وتابع:" الزمالك قدم مباراة جيدة ومتوازنة حتى الدقيقة 60، وبعدها كانت هناك معاناة بسبب الإصابات، واللاعبون نجحوا في تنفيذ تعليماتي خلال الأسبوعين الماضيين، والجهاز الفني اضطر لإجراء تغييرات في خطي الدفاع والهجوم، وخرج بنتيجة عادلة، وهي الفوز أمام منافس قوي".
ووجه فيريرا التهنئة لفريق بيراميدز على الأداء القوي في لقاء اليوم، موضحا أن المنافس فريق جيد ويمثل مصر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأعرب عن أمنيته له بالتوفيق في البطولة القارية.
وقال المدير الفني: "بدأنا المباراة بصورة جيدة، وفقدنا التوازن بعد ذلك، ونجحنا في تسجيل التعادل وتحقيق الفوز، وقمنا بالدفاع بصورة جيدة بعد التقدم، واعتمدنا على المرتدات، وكانت هناك بعض الأخطاء التي سنعالجها في الفترة المقبلة ولن تتواجد في المستقبل".
وأضاف: "مباراة اليوم كانت مهمة لأننا كنا خلف بيراميدز في ترتيب جدول الدوري، والأهم من الفوز بالمباراة هو عودة فريقنا إلى طبيعته واللعب الذي يشتهر به الزمالك، وهناك بعض الاخفاقات في التمريرات وسنعمل على علاجها في الفترة المقبلة".
واستطر فيريرا قائلا: " نجحنا في الاستحواذ على المباراة وأحرزنا 3 أهداف وحصدنا 3 نقاط مهمة جدا ووصلت في وقت قصير واستطعنا أن نعمل مع اللاعبين المرهقين ذهنيا وفنيا والذين تأثروا أيضا بالظروف التي مر بها منتخب مصر في تصفيات المونديال".
وأوضح المدرب البرتغالي أنه تحدث مع محمود حمدي الونش عقب نهاية المباراة وقام بتهنئته على مستواه في مباراة بيراميدز، مضيفا أن الأمور لا يتم حلها بالعصا السحرية في كرة القدم، وهناك بعض الأمور تستغرق وقتا حتى يصل الفريق لمرحلة الكمال.
وقال فيريرا: "نحن في مرحلة جديدة وأمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، وهناك ضغط على اللاعبين، وأتعجب من ضغط المباريات بهذه الطريقة".

أشرف بن شرقي نادي الزمالك الزمالك الزمالك وبيراميدز بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

عفو ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد هزيمة الأهلي لـ الاتحاد و"الزمالك لـ بيراميدز"

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

موضوعات متعلقة

بليزر وردي.. هدي الإتربي تبرز جمالها في شوارع ميلانو

عقب الحلقة 5 من مسلسل "الكبير أوي".. مربوحة تتصدر تريند تويتر

عمرو أديب عن أداء مربوحة في مسلسل الكبير أوي: اديتنا درس مهم

محمد عيد "قزم السينما المصرية" رجع في رمضان 2022.. فيديو

أخبار السوشيال ميديا.. هنا الزاهد لـ رامز جلال: منك لله على البهدلة دي.. وفيفي عبده تتصدر ترند تويتر

الحمد لله.. حسن الرداد يحتفل بتصدر مسلسل بابلو تريند تويتر

اللهم لك الحمد.. حمادة هلال يحتفل بتصدر مسلسل المداح تريند تويتر وفيسبوك

حمادة هلال عن مسلسل المداح: انتوا لسه شوفتو حاجة ربنا يسترها

ترشيحاتنا

دعاء اليوم السادس من رمضان.. ردده يسهل أمورك ويقضي حاجتك

زيلينسكي يدعو الغرب إلى "الاتفاق سريعا" على حظر النفط الروسي

ذكرى رحيلها.. قصة وفاة ناهد شريف بعد صراع مع السرطان.. ووصيتها الأخيرة

مصيلحي: حسام عاشور لم يقدم أي شيء للاتحاد.. وعلاقتنا به انتهت تماما

بعد موافقة الحكومة.. تفاصيل تعريفات قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

الصومال يطرد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي من البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ