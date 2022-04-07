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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

صدى البلد

سجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول 3 سفن  . 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين  كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

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وأستقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة   BOMAR MERCURY والتى ترفع علم مالطا  ويبلغ طولها 119 متر والغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 6500 طن صودا كاوية من الميناء

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

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