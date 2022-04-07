محافظ الفيوم يلتقى وفد شركة يازاكى اليابانية الرائدة فى صناعة ضفائر السيارات

التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أندرس ديفيس الرئيس التنفيذى لشركة "يازاكى يوروب ليميتد" اليابانية المتخصصة فى صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، والوفد المرافق له، لمتابعة تنفيذ إنشاء مصنع ضفائر كهربائية للسيارات، وذلك على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة اليابانية، أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنشاء المصنع على مساحة 60 ألف متر مربع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ.

قال محافظ الفيوم، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء، تأتي تتويجاً لجهود هيئة الاستثمار والمحافظة في التنسيق مع شركة "يازاكي" لإعادة إحياء المشروع مرة أخرى، بعد فترة طويلة من التعثر، في إطار خطة المحافظة لحل مشكلات المشروعات المتعثرة، ودخولها حيز الخدمة في أسرع وقت، لافتاً إلى عقد عدة لقاءات تنسيقية مع ممثلي الشركة اليابانية، وزيارة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع.

وأضاف، أن قطعة الأرض المزمع إنشاء المصنع عليها تقع بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المصنع خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، حيث من المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات.

وتناول الاجتماع خطة توصيل المرافق لأرض المصنع، والجدول الزمني لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الدعم اللوجيستي وسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمشروع، مشيراً أن المحافظة لا تتوانى في مد يد العون للمستثمرين وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار على أرضها، بما يخدم الخطط التنموية للمحافظة.

كما تناول الاجتماع برامج تدريب وتوظيف العمالة بالمصنع الجديد، والذي يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، مع بحث إمكانية توفير برامج تدريبية لطلاب مدارس الدبلومات الفنية والمتقدمة (نظام 3 و 5 سنوات) تحت إشراف شركة يازاكى اليابانية، بهدف تخريج عمالة مدربة ومؤهلة للعمل بالمصنع.