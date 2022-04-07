حمادة هلال يتصدر منصة شاهد بـ المداح 2

أعلن الفنان حمادة هلال عن تصدر مسلسله “المداح 2” المشاهدات علي منصة شاهد، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حمادة هلال قائلاً:" اللهم لك الحمد #المداح رقم 1 على شاهد، في جميع الدول العربية#المداح_اسطورة_الوادي".

على جانب آخر تنكشف حقيقة أخرى فى حياة صابر المداح، بعد اتهام خالته "أم حسن"، والتى تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، إلى والدته "أم صابر" والتى تجسد دورها الفنانة عفاف رشاد، بأنه ابن حرام، جاء من علاقة غير مشروعة مع سلام زوج "أم حسن"، ليحدث خلاف بينهما وتترك "أم حسن" المنزل إليها شقيقتها وترحل هى وابنتها.



يرى المداح حمادة هلال رؤية بير يتواجد داخل القرية التى يتواجد فيها ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال رحلة بحثه يجد جملة كتبت على جدران أحد حوائط القرية تقول: "الحرية مش مع اللي بتدور عليه".



بعدها يدخل المداح فى خلاف مع أدهم "أحمد والى" خطيب جميلة "ولاء الشريف، بعدما يجدهما أدهم معا، ويتدخل أهم القرية فى فك المشاجرة التى وقعت بسبب جميلة، ليتوعد أدهم للمداح بالنيل منه.