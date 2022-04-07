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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزها نيسان آريا و مرسيدس EQS.. شركات تشارك في معرض نيويورك للسيارات

سيارات تشارك في معرض
سيارات تشارك في معرض نيويورك الدولي

يعود معرض نيويورك الدولي للسيارات هذا العام بعد توقف دام عامين بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات والنقل، يشتهر معرض نيويورك بأنه الحدث الأبرز والأهم لسوق السيارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية يشارك خلالها كل مصنعي السيارات في العالم ويعرضون أحدث موديلاتهم، كما أنه يعتبر فرصة للجمهور للتعرف على أحدث الإصدارات الجديدة.

 

وسيشمل المعرض هذا العام مسارًا لاختبار محركات السيارات الكهربائية ومنطقة للسيارات الميكرو ومجموعة منتقاة من السيارات الخارقة والهايبر كار والسيارات الفاخرة الحصرية وتجربة ما بعد البيع للعملاء الجدد.

 

يقام معرض نيويورك الدولي للسيارات في الفترة من 14 إلى 24 أبريل ، وفي السطور القادمة تستعرض "صدى البلد" أبرز الشركات والإصدارات المشاركة في الفعاليات، وفقا لأوتو كار.

 

"فورد مافريك"

تأمل  فورد  الأمريكية في تقديم شيء مختلف مع شاحنة البيك أب مافريك ويعد هذا الطراز في نسخته الأحدث من النوع المدمج أمثر من فورد رينجر ومبنى على  نفس منصة فورد Kuga.

تحت غطاء المحرك ، يوجد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 191 حصانًا و أقصى عزم للدوران 155 رطلاً قدمًا. وتزعم فورد أن البيك أب ذات الخمسة مقاعد ستكون الشاحنة الأكثر توفيرا في استهلاك الوقود في السوق ، 40 ميلا في الغالون في المدينة مع ما يصل إلى 500 ميل من النطاق لكل في الخزان الواحد.

فورد مافريك

"كيا نيرو"

ستشارك كيا نيرو المعاد تصميمها بالكامل في المعرض وهي السيارة المستوحى تصميمها من مفهوم "هابانيرو" ولكن مع مجموعة نقل الحركة الهجينة والهايبرد بلج إن والكهربائية بالكامل ، في إعادة ابتكار كاملة للنموذج الأصلي.

تعد كيا نيرو هي أول سيارة  يتم بناؤها على منصة K3 Hyundai Group الجديدة ، والتي تم تطويرها وتصميمها خصيصًا لبناء سيارات كهربائية، سيتم طرح نيرو الجديدة للبيع في المملكة المتحدة في أبريل الحالي، والكهربائية بالكامل بحلول أغسطس القادم.

كيا نيرو

"نيسان آريا"

وهي السيارة الكهربائية الثانية في عائلة  نيسان  وحجر أساس في دخول العلامة التجارية "حقبة جديدة للسيارات الكهربائية" بتصميم جريء ونطاق يصل إلى  310 ميلاً في الساعة ومحرك بقوة 389 حصانا، في مستوى التجهيز البدائي.

من المتوقع أن تنافس  نيسان  آريا سيارة فولكس فاجن ID 4 وهي بسعر يبدأ من 41،845 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. قال رئيس تطوير نيسان آريا إن الهدف من السيارة هو توفير "أقصى أداء ممكن في مجموعة متنوعة من ظروف القيادة".

وستتميز نيسان آريا بنظام الدفع الرباعي من نيسان e-4orce ، الذي يطلق عليه اسم "النسل الروحي" للنظام المستخدم في نيسان GT-R.

نيسان آريا

"تويوتا bZ4X"

هي أول سيارة كهربائية خالصة مقدمة من تويوتا تشارك في المعرض قبل إطلاقها في السوق. يتميز الطراز بنظام دفع رباعي جديد مريح أكثر للسائق أثناء التوجيه والقيادة، يمنح السيارة "قدرة فائقة في القيادة على الطرق الوعرة".

ظهرت bZ4X لأول مرة في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات2021 ووعدت السيارة الجديدة وقتها بمدى يزيد عن 280 ميلاً في الشحنة وفقا لدورة اختبار WLTP الأوروبية، و تقول تويوتا إن محركاتها تعتمد على 20 عامًا من الخبرة في مجال السيارات الكهربائية ، مع "كفاءة رائدة في فئتها ونطاق قيادة تنافسي للغاية".

تويوتا bZ4X 

"مرسيدس بنز EQS"

وهي سيارة SUV رياضية متعددة الأغراض كهربائية بالكامل مكونة من سبعة مقاعد ، وتعد رأس الحربة في التحول الكهربائي للشركة خاصة في الدول الأوروبية.

من المقرر أن تقدم EQS SUV حزمة بطارية ليثيوم أيون تعمل بجهد 108 كيلو وات في الساعة مقترنة بمحركين ، يعملان معًا لتصل الطاقة الإجمالية إلى 516 حصانًا و 630 رطلاً من عزم الدوران في أقوى طرازات الدفع الرباعي القياسية المخطط لها.

مرسيدس EQS 
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