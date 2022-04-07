عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 مسئولين بمجلس مدينة بنها لتلقيهم رشوة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد  10 سنوات لكلا من مدير الإدارة الهندسية  وكبير مهندسى التنظيم ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها كما قررت المحكمة عزلهما من وظيفتهما بتهمة تلقى رشوة من صاحب  إحدى شركات المقاولات لاستخراج  ترخيص له على قطعة ارض  بمنطقة منشية النور ببنها مملوكة لاحدى الشركات الاستثمارية.
كانت الرقابة الإدارية فى القليوبية قد تلقت بلاغا من صاحب إحدى الشركات يفيد قيام مهندسة بمجلس مدينة بنها بطلب رشوة مليون جنية منه نظير استخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها.
وعلى الفور تم إعداد التسجيلات اللازمة ومسايرة المهندسة للحصول على الرشوة حيث تم الاتفاق من المبلغ والمهندسة على الحصول على مبلغ الرشوة على دفعتين وأثناء ذلك تم ضبط المهندسة أثناء تلقيها نصف المبلغ 500 ألف جنيه واعترفت باتفاقها على ان مبلغ الرشوة لها ولمدير الادارة الهندسية ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية ببنها.
وتوجهت قوة أمنية والقى القبض على المتهمين وهم " س ع ف " مدير الادارة الهندسية و " ع ع ا" ومدير ادارة  التنظيم و " س ا ج " مهندسة التنظيم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم واحالتهم للمحكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية الوحده المحلية الرقابة الإدارية المحكمة مجلس مدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

وفاة آلاء حامد مدربة الجودو بنادي الشمس في المركز الأولمبي

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

ضبط 31 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

حبس 9 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

مصرع طالب صدمه جرار زراعى في القليوبية

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|3 شروط لحصول الموظفين على العلاوة التشجيعية.. وحل أزمة المعاش المبكر فى تعديلات قانون التأمينات الجديد

أبرزها نيسان آريا و مرسيدس EQS.. شركات تشارك في معرض نيويورك للسيارات

رجل يسرق 90 جرعة من لقاح كورونا لهذا السبب .. تفاصيل

رئيس الوزراء اليمني : نشكر السعودية ودول الخليج لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني

فيروس خبيث يسرق بيانات 60 مليون مستخدم سرا.. جوجل تحظر تطبيقات من "Google Play”

هجمات عدائية.. ثعلب يثير الذعر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ