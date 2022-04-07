المشدد 10 سنوات لـ3 مسئولين بمجلس مدينة بنها لتلقيهم رشوة

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 10 سنوات لكلا من مدير الإدارة الهندسية وكبير مهندسى التنظيم ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها كما قررت المحكمة عزلهما من وظيفتهما بتهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات لاستخراج ترخيص له على قطعة ارض بمنطقة منشية النور ببنها مملوكة لاحدى الشركات الاستثمارية.

كانت الرقابة الإدارية فى القليوبية قد تلقت بلاغا من صاحب إحدى الشركات يفيد قيام مهندسة بمجلس مدينة بنها بطلب رشوة مليون جنية منه نظير استخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها.

وعلى الفور تم إعداد التسجيلات اللازمة ومسايرة المهندسة للحصول على الرشوة حيث تم الاتفاق من المبلغ والمهندسة على الحصول على مبلغ الرشوة على دفعتين وأثناء ذلك تم ضبط المهندسة أثناء تلقيها نصف المبلغ 500 ألف جنيه واعترفت باتفاقها على ان مبلغ الرشوة لها ولمدير الادارة الهندسية ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية ببنها.

وتوجهت قوة أمنية والقى القبض على المتهمين وهم " س ع ف " مدير الادارة الهندسية و " ع ع ا" ومدير ادارة التنظيم و " س ا ج " مهندسة التنظيم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم واحالتهم للمحكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.