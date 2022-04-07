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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تشرح خطوات دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

 أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين

واعدت وزارة التربية والتعليم فيديو يوضح طريقة دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :

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  • يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم
  • اضغط على زر تسجيل الدخول
  • اكتب البريد الرسمي الموحد للمعلم
  • ادخل كلمة المرور
  • يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة
  • اضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.

واشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب اعتبارًا من 10 إبريل حتى 14 إبريل 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 سيتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل 2022.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل

حيث اكدت وزارة التربية والتعليم  أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل. 

وتتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة ، مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة. 

وزارة التربية والتعليم التعليم المعلمين

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