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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 48 مليون دولار .. عرض أول تغريدة على تويتر للبيع

أول تغريدة نشرها
أول تغريدة نشرها "جاك دورسي" على تويتر

عرضت نسخة من أول تغريدة، لمؤسس شركة تويتر Twitter،  جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار، بعد أن عرضها مالكها الحالي  كـNFT على منصة OpenSea.

وحسبما ذكرت وكالة "bloomberg"، تم عرض أول تغريدة كتبها "جاك دورسي" على تويتر، مقابل سعر خيالي علي بورصة الرموز الغير القابلة للاستبدال (NFT )، وحصل على مبلغ جديد يعادل 16 ضعفا ما دفعه مالك عند شرائها مقابل دفع 2.9 مليون دولار خلال العام الماضي.

 

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أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ48 مليون دولار


وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "Bridge Oracle" الماليزية العاملة في تقنية البلوكشتين، "سينا ​​إستافي"، أنه سيقوم ببيع أول تغريدة على تويتر، والتي شاركها "جاك دورسي" على المنصة في 21 مارس من عام 2006 ، للبيع مقابل 14969 من عملة Ether المشفرة.

ووعد مالك التغريدة الحالي، أنه في حال حصل على الصفقة المتوقعة  سيخصص حوالي 50% من عائدات بيع التغريدة لمؤسسة GiveDirect الخيرية، والتي تقدم المساعدات إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر، والتي دعمها "جاك دورسي" بحصة من صفقة البيع الأولى للتغريدة كـ NFT.

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، بيعت أول تغريدة نشرها "جاك دورسي" على تويتر، والتي يقول فيها "أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي"، في شهر مارس من العام الماضي، مقابل 2 مليون و900 ألف دولار، في مزاد رقمي.

أول تغريدة نشرها "جاك دورسي" على تويتر

وردا على عملية البيع الجديدة، كتب "جاك دورسي" تغريدة معلقا على قرار "سينا" بالتبرع بنصف عائدات، قائلا: "لماذا ليس 99% منها؟"، مشيرا إلى أنه يتعين على مالك التغريدة الحالي التبرع بـ99 في المائة من عائدات عملية البيع الجديدة.

وكما قام جاك دورسي، بالإشارة إلى حساب مؤسسة GiveDirect، ورجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك" في رده، والذي شغل وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد شرائه حصة كبيرة بشركة تويتر.

تويتر أول تغريدة جاك دورسي Twitter الرموز الغير القابلة للاستبدال بيع أول تغريدة إيلون ماسك

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