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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جلباب أسود.. أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم عبر انستجرام

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة جديدة لها، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت إيمي سمير غانم مرتدية جلباب أسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، بدون مكياج.

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يشار إلى أن الفنانة إيمي سمير غانم غائبة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

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