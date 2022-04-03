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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا محظوظة.. إيمى سمير غانم تتغزل فى صديقتها

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم

نشرت الفنانة ايمى سمير غانم صورة تجمعها بصديقة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "ايمى سمير غانم" على الصورة: "انا محظوظة ان لدى صديقة مثلك". ونالت الصورة اعجاب متابعيها بهذا الغزل من جانب إيمي لصديقتها.

يشار الي أن الفنانة ايمي سمير غانم غائبة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

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IMG_٢٠٢٢٠٤٠٣_١٧٢٥٠٤
إيمي سمير غانم صديق موقع انستجرام وفاة والديها موقع تبادل الصور والفيديوهات

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