إيناس مكي: أول مرة أعرف السوشيال ميديا فى 2017

قالت الفنانة إيناس مكي، إنها توقفت عن التمثيل وتحديدًا من 2011 لـ 2017، وأنها بعد 2017 قامت بعمل أول أكونت على مواقع التواصل الاجتماعي، " فيس بوك مؤكدة " أول مرة أعرف السوشيال ميديا فى 2017، وده تأخر كبير".

وأضافت إيناس مكي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أنها قررت الاعتزال، ولكن بعد 7 سنوات وبعد حديث البعض معها اقتنعت بأن الجمهور له حق فى معرفة كل شئ عنها.

وقد كشفت أن لديها خطوط حمراء ولا تسمح لأحد بالتدخل فيها، وأل ذاك الأشياء الكرامة و التدخل فى الشئون الخاصة :" ممنوع لأي حد فى الدنيا تعدي الأشياء السالف ذكرها".

وعلقت على الشائعات و الأخبار التى تنشر عنها، وقالت :" أى فنان يتعرض لـ تساءل الجمهور، وأنها تقبل أى سؤال من الجمهور".