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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس مكي: من حق الجمهور معرفة أخبار النجوم الفنية

إيناس مكي
إيناس مكي

قالت الفنانة إيناس مكي، إن كرامتها والتدخل في شئونها الخاصة خط أحمر في حياتها لن تسمح لأحد بتجاوزهما، مضيفة: "مش من حق حد أن يقتحم حياتي الخاصة". 


وأضافت إيناس مكي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن، من حق الجمهور معرفة أخبار النجوم الفنية وأعماله ، مشيرة أنه لا يحق للفنان أن يختفى ويغلق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لأن الجمهور له حق عليه حتى لو قرر الفنان أو النجم الاعتزال فلابد أن يتواجد على السوشيال حتى يعرف الجمهور مدى تغير شكله". 


تابعت إيناس مكي، أغلقت حساباتي  على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت ما لمدة 7 سنوات، وهناك من قال ليّ من الأصدقاء المقربين أن الجمهور من حقه أن يراكي في كل الأوقات وطريقة لبسك". 


 

 

 

ايناس مكى خط احمر محمد موسى

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