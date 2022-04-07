عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس مكي: والدي من مؤسسي وزارة الإعلام والثقافة في الإمارات

الفنانة إيناس مكي
الفنانة إيناس مكي

قالت الفنانة إيناس مكي، “إنها لم تحضر جنازة والدها، مضيفة أنها كانت مرتبطة بعرض مسرحية سحر الأحلام على مسرح الدولة”، قالت "بابا رباني لما يكون مجموعة من الناس مرتبطة رزقها مش صح قفل خشبة المسرح عشان حالة وفاة وتعلمت هذه القاعدة من أساتذتي في المسرح".  

ودخلت الفنانة إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء بعد عرض صورة لوالدها الراحل، قائلة: "والدي أفنى حياته في أبو ظبي هو من قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة، وعند وفاته كل الإعلاميين في الإمارات قدموا لنا العزاء وكتبوا عنه مقالات كثيرة وخد حقه".

تابعت إيناس مكي: “بابا كان علامة فكان مسئولا عن منع أو السماح بدخول الكتب إلى الإمارات”.. مضيفة: "تحاملت على نفسي وعشت بعد وفاة والدي في فترة صعبة.. أنا تلميذة جلال الشرقاوي في مسرحية بشويش، والعديد من النجوم من بينهم أشرف عبد الباقي فالمسرح بالنسبة لي حياة واتعلمت فيه أصول المهنة، مش مسموح لفنان أن يعتذر عن عرض مسرحية لوجود حالة وفاة، إلا إذا كان الفنان نفسه هو من فارق الحياة".  
 

 

ايناس مكى الفنانة إيناس مكى محمد موسى سحر الأحلام مسرح الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

استجابة للأهلي|وزير الرياضة يخاطب الأجهزة المعنية بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الرجاء

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

ترشيحاتنا

رئيس الشيشان يعلن "تحرير" قواته لـ ماريوبول الأوكرانية بالكامل.. ويؤكد وجود مرتزقة

شاهد .. هروب مستوطنين من موقع حادث إطلاق النار وسط تل أبيب

ريهام سعيد: لو رجعت هحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجود |فيديو

حكم وضع العطور أثناء الصوم .. أمين الفتوى يجيب

الغاز الروسي في خطر.. أوروبا تنفذ تحذيراتها وتوقف استيراد الطاقة من موسكو

بعد الزيادة الأخيرة.. قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

البسو الجواكت تاني.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة الشتاء؟

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ