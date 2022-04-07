إيناس مكي: والدي من مؤسسي وزارة الإعلام والثقافة في الإمارات

قالت الفنانة إيناس مكي، “إنها لم تحضر جنازة والدها، مضيفة أنها كانت مرتبطة بعرض مسرحية سحر الأحلام على مسرح الدولة”، قالت "بابا رباني لما يكون مجموعة من الناس مرتبطة رزقها مش صح قفل خشبة المسرح عشان حالة وفاة وتعلمت هذه القاعدة من أساتذتي في المسرح".

ودخلت الفنانة إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء بعد عرض صورة لوالدها الراحل، قائلة: "والدي أفنى حياته في أبو ظبي هو من قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة، وعند وفاته كل الإعلاميين في الإمارات قدموا لنا العزاء وكتبوا عنه مقالات كثيرة وخد حقه".

تابعت إيناس مكي: “بابا كان علامة فكان مسئولا عن منع أو السماح بدخول الكتب إلى الإمارات”.. مضيفة: "تحاملت على نفسي وعشت بعد وفاة والدي في فترة صعبة.. أنا تلميذة جلال الشرقاوي في مسرحية بشويش، والعديد من النجوم من بينهم أشرف عبد الباقي فالمسرح بالنسبة لي حياة واتعلمت فيه أصول المهنة، مش مسموح لفنان أن يعتذر عن عرض مسرحية لوجود حالة وفاة، إلا إذا كان الفنان نفسه هو من فارق الحياة".

