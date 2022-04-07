عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع كرتونة رمضان في حياة كريمة

شباب مستقبل وطن اثناء
شباب مستقبل وطن اثناء توزيعهم وجبات رمضان

واصلت  أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم  توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي  السلع  الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن  المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا  في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحى امين الحزب بمحافظة الفيوم.

ففي مركز اطسا  تم  توزيع كرتونه رمضان بالوحدة المحلية قلهانة وتوابعها م.ربيع -أبو دفيه -م.رمزى-عزبة قلمشاه-عزب م .ربيع وذلك بمتابعة أمين موارد المركز ومن خلال فريق عمل تنمية الموارد باطسا وبمشاركة أمناء الوحدات الحزبية وأمانات الشباب والمرأة والإعلام. 

وفي مركز سنورس تم التوزيع   بالوحدة المحلية بجرفس من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

 

txt

مستقبل وطن بالفيوم يوزع كرتونة رمضان على القرى الأكثر احتياجا

 

0b25a0bb-9150-4321-8243-e837ca2a8b09
0b25a0bb-9150-4321-8243-e837ca2a8b09
e40aeaed-1955-4a7d-903e-80df8eb6f511
e40aeaed-1955-4a7d-903e-80df8eb6f511
الفيوم حزب مستقبل وطن الدولة م توزيع كرتونة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

استجابة للأهلي|وزير الرياضة يخاطب الأجهزة المعنية بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الرجاء

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

ترشيحاتنا

رئيس الشيشان يعلن "تحرير" قواته لـ ماريوبول الأوكرانية بالكامل.. ويؤكد وجود مرتزقة

شاهد .. هروب مستوطنين من موقع حادث إطلاق النار وسط تل أبيب

ريهام سعيد: لو رجعت هحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجود |فيديو

حكم وضع العطور أثناء الصوم .. أمين الفتوى يجيب

الغاز الروسي في خطر.. أوروبا تنفذ تحذيراتها وتوقف استيراد الطاقة من موسكو

بعد الزيادة الأخيرة.. قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

البسو الجواكت تاني.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة الشتاء؟

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ