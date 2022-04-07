مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع كرتونة رمضان في حياة كريمة

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحى امين الحزب بمحافظة الفيوم.

ففي مركز اطسا تم توزيع كرتونه رمضان بالوحدة المحلية قلهانة وتوابعها م.ربيع -أبو دفيه -م.رمزى-عزبة قلمشاه-عزب م .ربيع وذلك بمتابعة أمين موارد المركز ومن خلال فريق عمل تنمية الموارد باطسا وبمشاركة أمناء الوحدات الحزبية وأمانات الشباب والمرأة والإعلام.

وفي مركز سنورس تم التوزيع بالوحدة المحلية بجرفس من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

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