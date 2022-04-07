أسامة المندوه : خطة نصر أكتوبر بدأت بعد النكسة بـ4 أيام ..فيديو

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن نصر 6 أكتوبر 1973، بدأ من يوم 9 يونيو 1967، وخطة النصر بدأت بعد النكسة بـ 4 أيام.

وأضاف أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حرب الاستنزاف كان هدفها إرسال رسالة لإسرائيل انها ستدفع ثمن بقائها في سيناء.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، ووكيل جهاز المخابرات الأسبق أن حرب الاستنزاف كانت دفعة قوية في رفع المعنويات العسكرية .

وأشار أسامة المندوه إلى أن الجيش المصري والمخطط المصري فى حرب أكتوبر كان يعلم قدرته جيدًا وقام بتدريب قواته بصورة جيدة ليستطيع عبور القناة وخط بارليف بأقل الخسائر.