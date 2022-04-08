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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: صوته بيحلي أي حاجة

صدى البلد

تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اصدار النسخة الثانية من حملته الدعائية مع البريد المصري بأغنية السر.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، معبرين عن تألق الهضبة عمرو دياب، وصوته المميز والمفضل للأغلبية العظمى.

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عمرو دياب يتصدر تويتر بعد ساعة من طرح النسخة الجديدة لإعلان "السر"

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عمرو دياب يطرح نسخة جديدة من أغنية "السر"

وطرح الفنان عمرو دياب ، نسخة جديدة من أغنية "السر" وظهر خلال الكليب الجديد في منزل ويتلقى طردا من البريد.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان .

وكانت صورة عمرو دياب، الخاصة بأغنية  "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية ، مع المخرج طارق العريان ، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة .

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الاتحاد ارينا بأبوظبي في الثالث من مايو القادم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

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