مسلسل العائدون الحلقة 6.. وضع خطة العودة لعناصر داعش من سوريا

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة السادسة من المسلسل.

وبدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون، بتعليم عمر (أمير كرارة) طريقة لعب القمار، لزرعه في الكازينو الموجود في أوروبا الذي يتم فيه عمليات تهريب الآثار المصرية وتبادل الأموال في هذا الكازينو.

وفي الوقت ذاته تقرر جهة سيادية أجنبية تحرك تنظيم داعش -لم يتم تحديد بلدها- بوضع خطة عودة عناصر التنظيم إلى بلادهم من سوريا، وأماكن تمركزهم وطرق التواصل معهم.

وقررت الجهة السيادية الأجنبية بأن يتواجد العناصر الغير مرصودة أمنيا في محافظاتهم بشكل عادي، والعناصر المرصودة أمنيا يتم وضعهم على الحدود في أماكن ضعيفة السيطرة الأمنية.

وفي الوقت ذاته ينجح عمر في اختراق الكازينو، ويدخل في علاقة مع الفتاة التي تدير القمار، ويعلم أن هناك عملية تبادل أموال سوف تتم داخل الكازينو، ويتم تصوير عناصرها، وتحدد المخابرات المصرية هوية أحدهم، وهو رجل أعمال مصري.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

برومو مسلسل العائدون

طرح مؤخرًا البرومو الأول لـ مسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 علي مجموعة قنوات dmc وقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون امير كرارة وامينة خليل ومحمود عبد المغني.

أفيشات مسلسل العائدون

طرح الفنان أمير كرارة البوستر الرسمى لـ مسلسل العائدون، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وعلق أمير كرارة قائلا: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة الى منصة شاهد “عربياً”.