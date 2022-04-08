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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1520 طن قمامة في حملة بشبرا الخيمة.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية حملة موسعة لرفع رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات بمختلف مناطق الحى.

وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة انه تم رفع 1520 طن من أماكن طريق الفريق العصار وكوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وترعة الشابورى وسلامة بصيلة ونادى بهتيم وحتى مساكن المرأة المعيلة ومنطقه قصر ثقافة بهتيم حتى منطقة المرور، مرورا بالفيلا وجامع الصوالحة وسور الشركة وجامع أبو الهنا ومعهد زوسر وملف زين وقهوة شرف وجامع محمد عبده ومنطقه بهتيم ابتداء من المركز الطبى مروراً بالمرجوشى وميدان بهتيم وحتى الطريق الدائرى  وشارع 135 وشارع ترعة الإسماعيلية.

الحملة تأتى فى إطار تعليمات وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضى قدماً نحو تحسينها وفى ظل الإشراف والمتابعة على رفع التراكمات الموجودة بجميع القطاعات داخل نطاق الحى.

وأكد رئيس الحى أنه جارى الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة لرفع المستوى البيئي بكافة شوارع الحى، والعمل على رفعها أولا بأول للمحطة الوسيطة تمهيدا لنقلها للمدفن العمومى بالعبور مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة للتنسيق مع الأهالى لتوحيد موعد لإلقاء القمامة لنقلها أولا بأول ومنع تراكمها في الشوارع حفاظا على صحتهم والمنظر العام.

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القليوبية محافظ القليوبية منظومة النظافة ترعة الاسماعيلية اللواء عبد الحميد الهجان

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