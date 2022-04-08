بيطري الشرقية: تحرير 133 محضرا وضبط 6 أطنان لحوم ودجاج

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وكذلك الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر و التفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية" وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك قامت خلال شهر مارس 2022م بتنفيذ حملات تفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ( 133) محضر مخالفة وضبط ( 6 طن و 867 كجم ) لحوم و دجاج و أسماك مخالفة تشمل (طن و 290 كجم ) لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و( 397 كجم ) لحوم مجمدة ولحوم مصنعة وكبده صالحة و( 396 كجم ) دجاج و( 2 طن و 888 كجم ) أسماك بدون بيانات و مجهولة المصدر و( طن و 685 كجم ) لحوم مصنعة ودهون تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و ( 115 كجم ) لحوم مصنعة وكبده ودهون و دجاج و ( 95 كجم ) أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تم تحرير محاضر بالمخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.