بابا المجال.. سيد رجب يشارك جمهوره صورة مع يسرا والشرنوبى| شاهد

نشر الفنان سيد رجب، صورة له مع الفنانة يسرا والفنان محمد الشرنوبى، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: “منورين، بابا المجال، ما شاء الله".

ويذكر ان قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل "فاتن أمل حربي" خاصة وأن الدور جديد جدا عليه ولم يقدمه من قبل.

وأضاف"الشرنوبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" ، المذاع على فضائية سى بى سى، "الدور مهم جدا ويا رب نقدر نغير حاجة في المجتمع، وأنا بحب أشتغل ادوار قريبة لقلبي وهذا العمل الثامن ليا مع العدل جروب، وأتمنى الناس تنبسط بالعمل الفني الذي يتناول قضية مهمة جدا".

وأشار إلى أن" المسلسل يستاهل أننا نجتهدله، والواحد بيعمل اللى عليه والباقى بتاع ربنا، لافتاً إلى أن شركة العدل جروب أول شركة تعاون معها بشكل احترافى".