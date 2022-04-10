تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

عاد الطقس في سابع أيام رمضان، إلى معدلاته الطبيعية، وانخفضت درجات الحرارة 8 درجات مئوية، لكن هل يستمر طقس الربيع ، ام سنشهد موجات حارة مرة أخرى على مدار الأسبوع؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن انكسار الموجه الحار التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، اعتبارًا من طقس اليوم الجمعة، سابع أيام رمضان، لتعود من جديد حول معدلاتها الطبيعية.

الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة

وبدأ الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة، على شمال البلاد، حيث تكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 32 درجة، ويستمر هذا الانخفاض لمدة.

ولمتابعة المزيد حول حالة الطقس خلال الاسبوع الثاني من رمضان .. تابع الفيديو جراف التالي: