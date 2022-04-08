ننشر مبادرات أورنج مصر المجتمعية خلال شهر رمضان

أعلنت شركة أورنچ مصر إطلاق مبادرات متعددة لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم والتي بدأتها بمبادرتين مع جمعيتى "الأورمان" و"عمار الأرض" استهدفت من خلالها توفير الأغذية للفئات المجتمعية الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

قالت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي: نواصل الشراكة المتميزة مع مؤسسات كبيرة في العمل المجتمعي مثل كل من "الاورمان" و"عمار الأرض" للمساهمة في تحسين حياة المصريين وذلك من خلال دعم الجهود الخيرية حيث حرصت الشركة علي تنويع جهودها والتوسع في دعم مبادرات متعددة لتوفير المواد الغذائية للفئات الاولي بالرعاية وهي مجرد خطوة أولى وسوف تتوالي المبادرات حتي نهاية شهر رمضان الكريم.

يذكر أن اورنچ نجحت بالتعاون مع الأورمان وبمساعدة طلاب الجامعات من مؤسسة إيناكتس مصر في توزيع عدد كبير من الكراتين قبل بداية شهر رمضان من خلال فروع الأورمان المنتشرة في كل محافظات الجمهورية .

وتمثلت المبادرة الثانية مع جمعية "عمار الأرض" في توفير وجبات الإفطار للأسر الأشد فقراً في قريتين بالجيزة والفيوم طوال شهر رمضان حيث يتم تقديم الإفطار في قاعات مغلقة مليئة بالأجواء الرمضانية واتاحة الحضور للأسر وتناول الإفطار مع الحفاظ على خصوصيتهم.