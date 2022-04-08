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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر نفط عمان يقترب من 98 دولارا

النفط
النفط

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر يونيو القادم، اليوم الجمعة (97.82) دولار أمريكي، وفق صحيفة الرؤية العمانية.

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر  نفط عمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 67 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ (97.15) دولار أمريكي.

وكانت قد قالت وزارة المالية العمانية إن السلطنة سجلت 210 ملايين ريال، أي نحو 546.88 مليون دولار فائضا بالميزاينة بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع عجز بلغ 457 مليون ريال قبل عام.

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وبحسب “سي إن بي سي عربية” ارتفع صافي إيرادات السلطنة من النفط إلي 1.1 مليار ريال في نفس الفترة، بزيادة 81.4% على أساس سنوي، حيث وصل متوسط سعر بيع برميل النفط العماني إلى 81 دولارا بالمقارنة مع 42 دولارا في الفترة ذاتها قبل سنة.

وزاد متوسط إنتاج البلاد من النفط إلى حوالي 1.02 مليون برميل يوميا بنهاية فبراير بالمقارنة مع 953 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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