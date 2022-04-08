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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة بأحدث أسعار سيارات كيا موديل 2022 في السوق المصري

قائمة بأحدث اسعار
قائمة بأحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022 في السوق المصري

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من اصدارات شركة كيا الكورية المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، ومنها النسخة الشهيرة من فئة السيدان "جراند سيراتو"، بالاضافة إلى نسخة الكروس اوفر "اكسيد"، والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات "كيا سبورتاج" من عائلة الـ SUV.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار تلك الاصدارات بعد الزيادة الاخيرة.

أحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022 في السوق المصري 

1 – كيا جراند سيراتو موديل 2022 

 

زودت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

 

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 12 ثانية، مع متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 

 

الفئة LX FO كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 389.9 ألف جنيه بدلًا من 329.9 الف جنيه.

الفئة EX CAM كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 419.9 ألف جنيه بدلًا من 369.9 الف جنيه.

الفئة HIGH LINE كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 439.9 ألف جنيه بدلًا من 384.9 الف جنيه.

الفئة TOP LINE كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 479.9 ألف جنيه بدلًا من 424.9 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022 في السوق المصري 

2 – كيا اكسيد موديل 2022 

 

تعتمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 7 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر، وبهذه الامكانيات تنطلق من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

 

أسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2022 

 

الفئة الأولى H/L كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 439.9 ألف جنيه بدلًا من 379.9 الف جنيه.

الفئة الثانية T/L كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 479.9 ألف جنيه بدلًا من 414.9 الف جنيه.

أحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022 في السوق المصري 

3 – كيا سبورتاج موديل 2022 

 

تتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022  من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.1 ثانية، حيث تتسمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

 

ويستطيع محرك السيارة انتاج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 168 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافة 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 494.900 ألف جنيه بدلًا من 434.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 544.900 ألف جنيه بدلًا من 479.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 584.900 ألف جنيه بدلًا من 514.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها  629.900 ألف جنيه بدلًا من 554.900 ألف جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 639.900 ألف جنيه بدلًا من 559.900 ألف جنيه.

كيا سبورتاج سيراتو جراند سيرات أكسيد

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