وكيل صحة الشرقية يوقع جزاءات بمستشفى الحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي، وتلاحظ عدم تواجد طبيب الباطنة، ووجه وكيل الوزارة بنقل الطبيب خارج المستشفي وإعادة توزيعه إلي مستشفي أبو كبير المركزي.

كما وجه بخصم حافز الإشراف للصيدلي الأول لعدم تواصله مع المديرية لصرف بعض الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمستشفي، كما اطمأن علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الداخلية، ووجه بنقل ممرضة بقسم الأطفال لمستشفي فاقوس المركزي، نظراً لعدم التزامها بالواجبات والخدمات التمريضية بالقسم، وعدم تواجدها أثناء المرور علي المرضي، كما تلاحظ وجود أعداد كبيرة من ذوي المرضي داخل المستشفي بدون تذاكر زيارة

ووجه وكيل الوزارة بنقل مسئول التذاكر خارج المستشفي لتسببه في إهدار للمال العام من موارد المستشفي، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد علي الوحدة، وتلاحظ عدم وضع طفايات الحريق في الأماكن المخصصة لها، وتركها في أماكن عشوائية وعلي الأرض مما يسبب تلفها وعدم الوصول إليها بسرعة في حالة حدوث حريق لا قدر الله.

وقرر وكيل الوزارة مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفي بخصم ٣ أيام من الراتب، لعدم الاكتراث بالمهام المكلفة لهم، كما شدد وكيل الوزارة علي مدير المستشفي بالمتابعة المستمرة لكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفي، ومختلف الأوقات الصباحية والمسائية، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالمستشفي.

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