بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار فئات رينو لوجان موديل 2022 في مصر

ارتفعت أسعار الطرازات المقدمة من شركة رينو داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "لوجان" موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وشملت تلك الزيادة جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة.

رينو لوجان موديل 2022

دعمت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي مكون من 4 سرعات.

رينو لوجان موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة رينو لوجان موديل 2022 إلى 175 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة وتتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

رينو لوجان موديل 2022

وتأتي السيارة رينو لوجان موديل 2022 بقاعدة عجلات طولها 2634 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4348 مم، وبعرض يبلغ 1994، و 1517 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 510 لتر، ومقصورة داخلية تضم 5 مقاعد، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

رينو لوجان موديل 2022

كما تحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2022 على فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى عدة تجهيزات مثل حساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة عرض الوسائط، وعجلة قايدة متعددة الوظائف.

رينو لوجان موديل 2022

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى E1 رينو لوجان موديل 2022 بقيمة قدرها 250 الف جنيه.

الفئة الثانية E2 رينو لوجان موديل 2022 بقيمة قدرها 260 الف جنيه.

الفئة الثالثة E3 رينو لوجان موديل 2022 بقيمة قدرها 270 الف جنيه.

الفئة الرابعة E3+ رينو لوجان موديل 2022 بقيمة قدرها 280 الف جنيه.