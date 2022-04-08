ناس فاضية | شائعات وفاة صلاح السعدني تغضب ابنه أحمد .. فيديو

أكد الفنان أحمد السعدني، أن والده النجم الكبير صلاح السعدني ليس الفنان الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة بل الزعيم عادل امام أيضا تعرض مؤخرا لشائعات الوفاة، موضحا أن سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن الترافيك والتعليقات وزيارات الصفحات والمواقع.

وأضاف الفنان احمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عدم تحري للدقة في نشر هذه النوعية من الأخبار، قائلا: "شائعات الوفاة والبحث عن الترافيك الشغل الشاغل لأغلب الناس الفاضية، وعدم تحري الدقة يؤدي إلى نشر الموضوعات وبضايق جدا منها".

وأشار الفنان احمد السعدني، إلى أنه لا يندم على اي عمل فني يشارك فيه، متابعا: "لا أندم على أي من اعمالي وكل تجربة بنتعلم منها، وكله بالحب تجربة سيئة وغاية في السوء ولكن استفدت منها وتعلمت منها اني ممضيش على ورقة إلا لازم يكون فى مراجع قانوني معايا".