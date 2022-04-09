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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. توجيه من السيسي للعاملين بمحور حسب الله الكفراوي.. وريهام سعيد تهاجم باسم يوسف

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، نعرضها لكم خلال التقرير التالي:


حسام موافى: 6 أسئلة مهمة لأي مريض يشعر بالألم.. تعرف عليها
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن المريض الذي يشعر بأي آلام ويتأوه من الوجع يجب أن يتم سؤاله 6 أسئلة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض الذي يشعر بالألم يجب سؤال عن مكان الألم، ونوع الوجع هل عبارة عن حموضة أو حرقان أو آلام مستمرة.

 

اتخانقت مع ميدو| أحمد السعدني: أنا أهلاوي متعصب ومروحتش امتحان بسببه ..فيديو
أكد الفنان أحمد السعدني، أنه من جماهير الأهلي المتعصبين وتعرض قبل ذلك لضرب والسباب خلال مباراة للأهلي والزمالك في الاستاد، قائلا: "اتشمت فى الاستاد قبل كده وأضربت أنا واحمد السبكي فى ماتش أهلي وزمالك، وكنت بجانب مدرج جماهير الزمالك وحصل مشادة بينا يجانب مدرج الزمالك".

 

معرفش إنه مقلب| علاء مرسي : ضربت رامز جلال علقة ..فيديو
تحدث الفنان علاء مرسي، عن مقلب الفنان رامز جلال به، قائلا: “ضربت رامز علقة فى عينه.. ومكنتش أعرف أنه مقلب”.


ابعتوا المقترح للهيئة الهندسية|توجيه من السيسي للعاملين بمحور حسب الله الكفراوي ..فيديو
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.


أنت مديون .. عمرو زكي ينفعل على "العرافة": "انتى شكلك خرفانة "..فيديو
حل لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور .

 

ريهام سعيد: باسم يوسف ظالم ومعندوش ضمير ودمر حياتي.. فيديو
قالت الإعلامية ريهام سعي، إن الإعلامي عمرو أديب،  "كنت بلجأله عشان كنت بعتبره كبير المهنة وهو كذه مرة أداني فرصة، ولكنه عمره ما عض فيا  زي ناس تانية في اول مشكلة كانوا بيقطعوا فيا.

 

أحمد السعدني: أنا ليه مش نجم شباك زي ولاد جيلي | فيديو
أكد النجم احمد السعدني، أن الفنان أحمد الفيشاوي أحسن فنان من ابناء الفنانين من أبناء جيلهم.

 

فان دام يغازل رانيا يوسف في "رامز موفي ستار"
حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

غازل النجم فان دام، الفنانة رانيا يوسف أثناء ظهورهما في برنامج "رامز موفي ستار"، قائلا:" تحبي  الظهور في أي عمل في هوليوود قريبا انتي جميلة".

 

من أين جاء اسم النبي "محمد" ؟ المفتي يوضح
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بعض رجال قريش سموا أبنائهم محمدًا رغبة في تحقق النبوءة عندهم.
 

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