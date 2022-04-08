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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أين جاء اسم النبي "محمد" ؟ المفتي يوضح

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بعض رجال قريش سموا أبنائهم محمدًا رغبة في تحقق النبوءة عندهم.

وأضاف علام خلال لقاءه ببرنامج «مكارم الأخلاق» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى حمدى رزق، إن هناك من العرب من سموا أبناءهم بهذا الاسم بعد معرفة ان هناك نبوءة تفيد بأنه سيبعث في هذا الزمان نبي من أشهر أسمائه محمد، فرجوا أن يكون منهم.

 

أبناء الجاهلية

وتابع مفتي الجمهورية أن العلماء اختلفوا في تعداد من تسمَّى من أبناء الجاهلية بهذا الاسم، فذهب بعض العلماء إلى أن هناك أربعة تسمَّوا بمحمد، وهو اسم مبارك والتسمي به أو بغيره من أسمائه هو أمر طيب بلا شك، لدرجة أن البعض خاف أن يسمي ولده محمدًا فيُسب هذا الولد.


وردًّا على سؤال عن حكم استحباب التسمي باسم محمد ونحوه استنادًا للحديث المشهور “خير الأسماء ما عبِّد وحمِّد” قال : هذه الأحاديث بهذا اللفظ فيها كلام بين العلماء من حيث الثبوت، ولكن معناها لطيف وصحيح، والتسمِّي باسمه عليه السلام أو بأيٍّ من أسمائه فيه دلالة بلا شك على التعلُّق به والحب له.

شوقي علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الإعلامي حمدي رزق أصحاب الديانات

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