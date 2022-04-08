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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت مديون .. عمرو زكي ينفعل على "العرافة": "انتى شكلك خرفانة "..فيديو

صدى البلد

حل لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور .

وواجهت العرافة، عمرو زكي، بوجود مديونيات عليه في السكن، لأجل الصيانة، ليرد عليها "زكي"، " انتى شكلك خرفانة وعاوزه صيانة".

كما رد عمرو زكي، على سؤال حول بيعه سيارته لأجل الفلوس، لينفقها على السهرات والخروجات والكباريهات، ليقول :"كان لدي 3 سيارات، وبعت آخرهم عشان ممنوع من القيادة.. أنا مسرف على نفسي، وعندي شركة بترول واتنصب عليا فيها بمبلغ 42 مليون جنيه، وعندي مطعم وكافيه".

وخلال البرنامج، توجد فقرة تدعى "شيخ العرافين" ، حيث يتواجد شخص مخفي صورته وصوته مضخم، يقوم بسؤال الضيوف أسئلة جريئة وشخصية.
ويعرض برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في رمضان 2022 على قناة المحور في تمام الساعة 6.15 مساءً، ويعاد برنامج العرافة في تمام الساعة 01:30 بعد منتصف الليل.

عمرو زكي بسمة وهبة العرافة

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