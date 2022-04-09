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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس: امتحانات الأعمال الفصلية اختيارات بين متعدد وبابل شيت ومقالية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  عن شكل امتحانات الأعمال الفصلية والتي تعتبر بديلة لامتحانات الميدتيرم لافتا ان الامتحانات سوف تكون عبارة عن اختيارات بين متعدد وأجزاء منها تكون بابل شيت وأخرى مقالية والهدف منها  قياس درجة مستوى الطالب ومهارات معينة لدى الطالب .

 

 قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس،  أن الكلية استعدت لانطلاق امتحانات الأعمال الفصلية بحزمة من الاجراءات الاحترازية ومنها تعقيم جميع المدرجات والمعامل لتحقيق السلامة للطلاب 


وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلى أنه من المقرر انطلاق الامتحانات الفصلية لمختلف الفرق الدراسية الأسبوع المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .
 

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وبعد منافسة شرسه جدا استمرت لمدة ستة ساعات متتالية بين أربعة عشر فريق بحثي من طلاب كلية العلوم في المرحلة النهائية من مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال التي نظمها مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية العلوم تحت عنوان "حلول مبتكرة لجمهورية جديدة".


وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وسعادة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم، وتنفيذ واشراف دكتور إسلام عدلي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالكلية، والتي اقيمت فاعلياتها بقاعة السيمنار بكلية العلوم.


وقد انبهر الجميع بدءا من لجنة التحكيم الحاضرين بجودة المشروعات البحثية المعروضه وجديتها والتي لاقت استحسان وفخر عميد الكلية/ الاستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحي والذي قرر تشجيع أبناء الكلية الفائزين بمكافئتهم بجوائز مالية تقديرا لجهودهم ولتميزهم.


كما أكد علي أهمية هذا الحدث والذي يعد من أهم الأحداث التي شهدتها كلية العلوم في هذا العام حيث قال أن ذلك الحدث كان بمثابة الحلم له والذى سعت الكلية لتحقيقه ليري أبناءه الطلاب في هذه المكانة القيمة.


وأشاد بالدور المتميز لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالكلية تحت قيادة الدكتور إسلام عدلي مدير المركز الدؤوب والمدرس بقسم علم الحشرات.

 

 

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