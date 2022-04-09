9 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي.



قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز تتضاعف فيه الحظوظ وتختفي المنافسات وتكون الانجازات الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك ما يجعلك تتفوق في ترتيب وتنظيم جدول اعمالك قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.



مواليد اليوم السبت 9 نيسان أبريل من برج الحمل



من يفكر في مولود اليوم من برج الحمل يتبادر إلى ذهنه دائماً الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء.هذا و تعتبر البراءة والحب والعشق للحياة أشياء تجعل الناس يفصحون عنه، و هو ساحر جذاب، عدائيته تُعشق، وعلى كل من يتعامل مع الحمل ألا ينسى أنه لا يدرك ما يفعل تماماً لأنه أسير الصدق والوفاء والوضوح، لكنه يتساءل كثيراً حتى إذا ظل فضوله ظاهراً، يتذمر الناس منه ويتسائلون عن علته في كثرة الأسئلة.