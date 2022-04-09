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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك يا رايق.. محمود عبد المغني يشيد بأداء أمير كرارة من مسلسل العائدون

صدى البلد

أشاد الفنان محمود عبد المغني بأداء النجم أمير كرارة من مسلسل العائدون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محمود عبد المغني صورا له برفقة أمير كرارة من كواليس العائدون وعلق قائلا: 

 مبروووك يا صاحبي.. مبروك يا رايق .. باشا مصر يارب دايمآ ناجح ومكسر الدنيا.

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يواصل فريق عمل مسلسل “العائدون” للفنان أمير كرارة، تصوير أحداث المسلسل في عدد من الأماكن المتفرقة ومن المفترض أن ينتهي التصوير يوم ٢٠ رمضان.

 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".


أحداث مسلسل العائدون
تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون
يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

أبطال مسلسل العائدون أمير كرارة في أحدث ظهور اخبار امير كرارة اعمال امير كرارة أخبار مسلسل العائدون

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