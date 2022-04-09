إغلاق تام ونفاذ الطعام.. ماذا يحدث في أكبر مدن الصين بسبب كورونا؟

تشهد مدينة “شنغهاي” أكبر المدن الصينية إغلاقا بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 الأكبر على الإطلاق في المدينة، وبسبب هذا الإغلاق تشهد المدينة بداية نفاد الطعام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أصبح المواطنن مقيدون في منازلهم، وممنوعون من الخروج لأي سبب حتى وإن كان لمحال البقالة والتسوق.

وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 20 ألف حالة يوم الخميس في أكبر مدينة في الصين، وهو رقم قياسي قريب من المستوى القياسي، واعترف المسؤولون بأن المدينة تواجه صعوبات لكنهم يقولون إنهم يحاولون تحسين الوضع.

فيما امتد إغلاق كورونا لمدينة شنغهاي بالكامل، لكن الغضب العام يطالب أيضًا تطبيق تدابير جذرية أخرى، مثل إبعاد الأطفال عن والديهم إذا ثبتت إصابتهم.

كذلك استجاب مسؤولو شنغهاي لاحقًا بالسماح للآباء المصابين أيضًا بمرافقة أطفالهم إلى مراكز العزل، ومع ذلك، لا تزال هناك شكاوى بشأن الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين لم يكونوا مصابين بفيروس كوفيد-19 .

ويتعين على جميع السكان المحليين الخضوع لاختبارات كورونا بانتظام وفقا لاختبار على مستوى المدينة، وبدأت المدينة جولة أخرى من الاختبارات الجماعية الإلزامية يوم الأربعاء لتحديد وعزل كل حالة.

لا يمكن للمقيمين في شنغهاي الذين ثبتت إصابتهم بالعزل في منازلهم حتى لو كانت حالتهم خفيفة أو بدون أعراض، مغادرة المنزل، بينما يتعين على المرضى الذهاب إلى مرافق الحجر الصحي الإجباري، والتي يقول النقاد إنها أصبحت مزدحمة ولديها ظروف دون المستوى.

لماذا يوجد نقص في الغذاء؟

عندما ظهر متحور أوميكرون لأول مرة في شنغهاي قبل شهر، فرضت المدينة الحجر الصحي على مركبات معينة فقط. ثم مع انتشار الفيروس الأسبوع الماضي ، طبق المسؤولون إغلاقًا متدرجًا حيث تم تقسيم المدينة إلى قسمين وكان لكل نصف إجراءات منفصلة.

تم تمديد الإغلاق يوم الاثنين إلى أجل غير مسمى لتغطية المدينة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، وتعني القواعد الصارمة أن معظم الناس يجب أن يطلبوا طعامًا وماءً وينتظروا عمليات تسليم الحكومة للخضروات واللحوم والبيض.

لكن تمديد الإغلاق أثر على خدمات التوصيل ومواقع متاجر البقالة وحتى توزيع الإمدادات الحكومية، وبينما يوجد العديد من موظفي التوصيل أيضًا في مناطق مغلقة ، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي في التسليم.

ويقول السكان المحليون في بعض مناطق المدينة إنهم معزولون تمامًا، كتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي “ويبو” ردًا على رسالة الفيديو التي أرسلها مسؤولو المدينة: "يرجى حل مشكلة عدم كفاية التوصيل في أسرع وقت ممكن".