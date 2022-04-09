عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إغلاق تام ونفاذ الطعام.. ماذا يحدث في أكبر مدن الصين بسبب كورونا؟

توزيع الطعام في الصين
توزيع الطعام في الصين

تشهد مدينة “شنغهاي” أكبر المدن الصينية إغلاقا بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 الأكبر على الإطلاق في المدينة، وبسبب هذا الإغلاق تشهد المدينة بداية نفاد الطعام.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أصبح المواطنن مقيدون في منازلهم، وممنوعون من الخروج لأي سبب حتى وإن كان لمحال البقالة والتسوق.

txt

الصين: نبذل جهودا متواصلة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

txt

أول رحلة منذ 25 عاما.. الصين تحذر من رد قوي في حال زيارة بيلوسي لـ تايوان

وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 20 ألف حالة يوم الخميس في أكبر مدينة في الصين، وهو رقم قياسي قريب من المستوى القياسي، واعترف المسؤولون بأن المدينة تواجه صعوبات لكنهم يقولون إنهم يحاولون تحسين الوضع.

فيما امتد إغلاق كورونا لمدينة شنغهاي بالكامل، لكن الغضب العام يطالب أيضًا تطبيق تدابير جذرية أخرى، مثل إبعاد الأطفال عن والديهم إذا ثبتت إصابتهم.

كذلك استجاب مسؤولو شنغهاي لاحقًا بالسماح للآباء المصابين أيضًا بمرافقة أطفالهم إلى مراكز العزل، ومع ذلك، لا تزال هناك شكاوى بشأن الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين لم يكونوا مصابين بفيروس كوفيد-19 .

ويتعين على جميع السكان المحليين الخضوع لاختبارات كورونا بانتظام وفقا لاختبار على مستوى المدينة، وبدأت المدينة جولة أخرى من الاختبارات الجماعية الإلزامية يوم الأربعاء لتحديد وعزل كل حالة.

لا يمكن للمقيمين في شنغهاي الذين ثبتت إصابتهم بالعزل في منازلهم حتى لو كانت حالتهم خفيفة أو بدون أعراض، مغادرة المنزل، بينما يتعين على المرضى الذهاب إلى مرافق الحجر الصحي الإجباري، والتي يقول النقاد إنها أصبحت مزدحمة ولديها ظروف دون المستوى.

لماذا يوجد نقص في الغذاء؟

عندما ظهر متحور أوميكرون لأول مرة في شنغهاي قبل شهر، فرضت المدينة الحجر الصحي على مركبات معينة فقط. ثم مع انتشار الفيروس الأسبوع الماضي ، طبق المسؤولون إغلاقًا متدرجًا حيث تم تقسيم المدينة إلى قسمين وكان لكل نصف إجراءات منفصلة.

تم تمديد الإغلاق يوم الاثنين إلى أجل غير مسمى لتغطية المدينة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، وتعني القواعد الصارمة أن معظم الناس يجب أن يطلبوا طعامًا وماءً وينتظروا عمليات تسليم الحكومة للخضروات واللحوم والبيض.

لكن تمديد الإغلاق أثر على خدمات التوصيل ومواقع متاجر البقالة وحتى توزيع الإمدادات الحكومية، وبينما يوجد العديد من موظفي التوصيل أيضًا في مناطق مغلقة ، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي في التسليم.

ويقول السكان المحليون في بعض مناطق المدينة إنهم معزولون تمامًا، كتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي “ويبو” ردًا على رسالة الفيديو التي أرسلها مسؤولو المدينة: "يرجى حل مشكلة عدم كفاية التوصيل في أسرع وقت ممكن".

النقاد الحكومة كورونا كوفيد-19 الاطفال الحجر الصحي اغلاق كورونا الغذاء الصينية شنغهاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

فضل الإحسان إلى الزوجة في رمضان.. أزهري يكشف عن الثواب

لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني| احذر العمل دون ترخيص يعرضك للسجن وغرامة باهظة

وزير التعليم يعلن اطلاق تطبيق "مدرستنا پلس" لطلاب المدارس

السعودية: زيادة أعداد زوار بيت الله الحرام للعام المقبل إلى مليون حاج

وزير إعلام كازاخستان يناقش سبل تطوير التعاون مع سفيرة مصر في نور سلطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

فيديو

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ